Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Unfall eines Kradfahrers auf der A40

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 16.50 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall auf der A40 alarmiert. Gemeldet wurde ein Unfall eines Kradfahrers in Höhe der Anschlussstelle MH-Dümpten in Fahrtrichtung Essen. Vor Ort bestätigte sich diese Meldung. Es kam zu einem Alleinunfall eines Kradfahrers, der sich bei dem Unfall verletzt hat. Dieser wurde umgehend an den Rettungsdienst übergeben und im weiteren Verlauf einer umliegenden Klinik zugeführt. Lobenswert ist zu erwähnen, dass mehrere Personen mit Ihren Fahrzeugen anhielten, die Unfallstelle absicherten und erste Hilfe leisteten. Durch die Feuerwehr wurde die Einsatzstelle bis zum Abschluss der rettungsdienstlichen Maßnahmen abgesichert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kam es zu Verkehrseinschränkungen.(MSchü)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell