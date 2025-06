Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: PKW-Brand auf der A40

Mülheim an der Ruhr

Am Montagmorgen gegen 8:30 Uhr wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn A40 gerufen. Aufgrund der Einsatzstelle auf der Autobahn wurden ein Führungsfahrzeug, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein Tanklöschfahrzeug entsandt. Auf dem Einfädelungsstreifen der Auffahrt Heißen in Fahrtrichtung Essen bestätigte sich der Brand des PKW, welcher bereits trotz erstem Löschversuch des Fahrers mit einem Pulverlöscher in voller Ausdehnung brannte. Der PKW wurde umgehend mit Wasser und einem Netzmittel abgelöscht.

Während des Einsatzes musste die Autobahn vollständig in Fahrtrichtung Essen gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Der Einsatz wurde nach ca. 45 Minuten beendet und die Einsatzstelle wurde zwecks Räumung und Ermittlung der Brandursache an die Autobahnpolizei übergeben.

