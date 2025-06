FW-MH: Brennender Fahrzeuganhänger auf dem Gelände des RWW

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am heutigen Sonntagmorgen gegen 7:48 Uhr, wurde der Rüstzug der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Alleinunfall auf der Autobahn A40 gerufen. Ein Fahrzeug ist in Höhe der Ausfahrt 15 Friesenstraße, in Fahrtrichtung Essen, von der Fahrbahn abgekommen und hat sich in der Böschung überschlagen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die drei verletzten Fahrzeuginsassen bereits durch Ersthelfer versorgt. Zwei der drei ...

