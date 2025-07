FW-MH: Einsatzreicher Tag für die Feuerwehr Mülheim

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am frühen Montagabend wurde die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Wasserrettungseinsatz im Bereich der Innenstadt alarmiert. Ersten Meldungen zufolge war eine Person nach einem Sprung von der Schlossbrücke in die Ruhr nicht mehr an die Wasseroberfläche gekommen. Vor Ort bestätigte sich die gemeldete Lage. Nach bisherigen Erkenntnissen waren zuvor zwei Personen von der Schlossbrücke gesprungen, wobei eine Person unterging. Zufällig ...

