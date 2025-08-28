Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen nach Auseinandersetzung

Sonderhausen (ots)

Im Schlossparkt kam es am Mittwoch gegen 18 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 23 und 24 Jahren. Im Zuge der Streitigkeit nutzte vermutlich einer der Männer ein Tierabwehrspray und verletzte seinen Kontrahenten. Bei Eintreffen der Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser zeigten sich die Tatbeteiligten wenig kooperativ, sodass die Blutprobenentnahme richterlich angeordnet wurde, da der Verdacht bestand, dass einer der Männer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Zur Ursache der Auseinandersetzung ermitteln Beamte der Sonderhäuser Polizei. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0223731

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell