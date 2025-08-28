Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auto beschädigt - Wer kann Hinweise geben?

Mühlhausen (ots)

Wie der Polizei am Mittwoch gegen 14.25 Uhr bekannt gemacht wurde, beschädigten unbekannte Täter ein Fahrzeug in der Holzstraße. Die Vandalen zerstörten mittels unbekannten Tatmittel die Frontscheibe des Autos. Der entstandene Sachschaden wird auf 800 Euro geschätzt.

Die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und sicherten Spuren. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0223510

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell