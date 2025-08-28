PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Umfaller - Motorradfahrer verletzt

Worbis (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einzelhandels in der Nordhäuserstraße verletzte sich am Mittwoch ein 63-Jähriger leicht. Der Mann verlor beim Anfahren mit seinem Motorrad das Gleichgewicht und stürzte. Sein Sozius blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

