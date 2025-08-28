LPI-NDH: Umfaller - Motorradfahrer verletzt

Neustadt/Harz (ots) - In Neustadt am Harz kam es in der zurückliegenden Nacht zu einem Wohnhausbrand. Aus noch ungeklärter Ursache brach der Brand gegen 01.25 Uhr womöglich im Schlafzimmer der Bewohner aus. Die 64-jährige Bewohnerin konnte das Haus mit leichtverletzt verlassen, ihr 65-jähriger Mann konnte nur noch leblos geborgen werden. Bis in die frühen Morgenstunden war die Feuerwehr mit Löscharbeiten ...

