Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Umfaller - Motorradfahrer verletzt
Worbis (ots)
Auf dem Parkplatz eines Einzelhandels in der Nordhäuserstraße verletzte sich am Mittwoch ein 63-Jähriger leicht. Der Mann verlor beim Anfahren mit seinem Motorrad das Gleichgewicht und stürzte. Sein Sozius blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.
