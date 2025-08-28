PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Traktor in Flammen - Feuer greift über
Etzelsbach (ots)

Zwischen den Ortschaften Etzelsbach und Hundeshagen verrichtete ein Traktor am Mittwochabend Feldarbeiten. Vermutlich kam aufgrund eines technischen Defektes gegen 18 Uhr während der laufenden Arbeiten Qualm unter der Fahrerkabine hervor. Das Fahrzeug samt angehängter Scheibenegge brannte vollständig ab. Da sich der Brand an einem Feldrand ereignete, in unmittelbarer Nähe zu einem Wald, grifft das Feuer auf umliegende Bäume über. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug wird auf etwa 100000 Euro geschätzt. Der Schaden der Vegetation beläuft sich auf 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

