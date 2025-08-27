Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Musikboxen entwendet - Wer kann Hinweise geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Montag, den 25. August, im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 16 Uhr widerrechtlich Zugang zu einem umfriedeten Veranstaltungsgelände in der Straße Barockgarten. Die Unbekannten entwendeten zwei Musikboxen von der Veranstaltungsbühne und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Musikboxen sich circa 60 cm hoch, 40 cm breit und 30 cm tief. Der Beuteschaden wird auf einen Betrag im vierstelligen Bereich geschätzt.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0221567

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell