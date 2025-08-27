Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision auf dem Parkplatz - Polizei sucht Zeugen!

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Polizeibeamten des Landkreises Eichsfeld bitten um Hinweise nach einer Verkehrsunfallflucht. Am Mittwoch wurde den Beamten bekannt gemacht, dass ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz in der Petristraße mit einem Pkw kollidierte. Der Unbekannte entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang, dem unbekannten Fahrzeugführer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0222957

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell