Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorsensen entwendet

Oldisleben (ots)

Unbekannte verschafften sich in der zurückliegenden Nacht im Bretlebener Weg gewaltsam durch das Auftrennen eines Zauns widerrechtlich Zutritt auf ein Firmengelände. Von dort entwendeten die Täter zwei Motorsensen im Wert von mehreren hundert Euro und entfernten sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei in Artern unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0223388

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell