Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped kollidiert mit Auto - Auffahrunfall mit verletzten Personen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Zur Kollision zweier Kraftfahrzuge kam es am Dienstagabend in der Petristraße. Der Fahrzeugführer eines Ford befuhr die Straße in Richtung des Holzweges. Gegen 18.10 Uhr musste der Fahrer verkehrsbedingt halten. Eine Simson-Fahrerin, die hinter dem Auto fuhr, bemerkte dies zu spät. In der weiteren Folge kollidierte die 15-Jährige mit dem Vorrausfahrenden und stürzte. Die Fahrerin und ihre Sozia wurden leicht verletzt und in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

