Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Kollision im Kreisverkehr - Radfahrerin verletzt
Bad Langensalza (ots)
In der Kleinspehnstraße befuhr am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr eine Radfahrerin einen Kreisverkehr. Eine 76-jährige Autofahrerin kollidierte aus noch unbekannten Ursache mit der Fahrradfahrerin, welche hierdurch stürzte und sich schwere Verletzungen zugezogen hatte. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache ein. Die 63-jährige Radfahrerin wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.
