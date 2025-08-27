PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kollision im Kreisverkehr - Radfahrerin verletzt

Bad Langensalza (ots)

In der Kleinspehnstraße befuhr am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr eine Radfahrerin einen Kreisverkehr. Eine 76-jährige Autofahrerin kollidierte aus noch unbekannten Ursache mit der Fahrradfahrerin, welche hierdurch stürzte und sich schwere Verletzungen zugezogen hatte. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache ein. Die 63-jährige Radfahrerin wurde zur medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 15:18

    LPI-NDH: Nach Kollision geflüchtet

    Nägelstedt (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagabend gegen 17.35 Uhr in der Straße Zum Unstruttal. Bei Befahren der genannten Straße bog eine 41-Jährige mit ihrem SUV im zu engen Bogen nach links ab und kollidierte mit einem parkenden Auto. Hierbei entstand an dem geparkten Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Durch Zeugenhinweise konnte die Fahrerin samt Auto ermittelt ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:17

    LPI-NDH: Ermittlungen nach Verkehrsunfall

    Mühlhausen (ots) - Im Bereich Pfortenteich und An der Burg ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-Jähriger verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass es bei der Schilderung des Unfalls zu verschieden Versionen der Zeugen und Beteiligten kam. Entsprechende Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich aufgenommen und sucht nach weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren