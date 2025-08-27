Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verselbständigter Strohballen trifft Wohnhaus

Bild-Infos

Download

Kefferhausen (ots)

Durch einen dumpfen Knall wurden am Dienstagabend die Bewohner eines Hauses in Kefferhausen im Eichsfeld aufgeschreckt. Bei der Nachschau, woher das Geräusch stammt, trauten sie ihren Augen kaum. Im Garten lag ein Strohballen, der sich nach dem Pressen in der Eichsfelder Auenlandschaft verselbständigt hatte, herrenlos über ein Feld rollte und erst an der Hauswand zum Stehen kam. An der Fassade entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Eine Fensterfront verfehlte der Ballen nur knapp, sodass das Ereignis sehr glimpflich endete.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell