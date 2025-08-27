PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verselbständigter Strohballen trifft Wohnhaus

LPI-NDH: Verselbständigter Strohballen trifft Wohnhaus
  • Bild-Infos
  • Download

Kefferhausen (ots)

Durch einen dumpfen Knall wurden am Dienstagabend die Bewohner eines Hauses in Kefferhausen im Eichsfeld aufgeschreckt. Bei der Nachschau, woher das Geräusch stammt, trauten sie ihren Augen kaum. Im Garten lag ein Strohballen, der sich nach dem Pressen in der Eichsfelder Auenlandschaft verselbständigt hatte, herrenlos über ein Feld rollte und erst an der Hauswand zum Stehen kam. An der Fassade entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Eine Fensterfront verfehlte der Ballen nur knapp, sodass das Ereignis sehr glimpflich endete.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 15:10

    LPI-NDH: Quadfahrer verunglückt auf Feld

    Kloster Zella (ots) - Auf einem Feld zwischen Kloster Zella und Annaberg ereignete sich am Dienstagabend ein Unfall, bei dem ein Quadfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach kippte das Fahrzeug nach einer Bodenwelle zur Seite und der 85-jährige Fahrer fiel von dem Quad. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Klinikum gebracht werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:09

    LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Maik A.

    Nordhausen (ots) - Die Fahndungsmaßnahmen nach dem seit dem 1.08.2025 vermissten Maik A. können eingestellt werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter. Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 12:37

    LPI-NDH: Brand in leerstehenden Haus - Kripo ermittelt

    Ellrich (ots) - Am Dienstagabend kam es gegen 21.25 Uhr in der Nordhäuser Straße zu einem Wohnhausbrand. Von dem unbewohnten Gebäude griff das Feuer auf ein nebenstehendes Haus über und beschädigte es. Der Gesamtschaden beläuft sich nach polizeilichen Schätzungen auf etwa 150000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Während der Löscharbeiten kam es zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren