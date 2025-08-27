Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Maik A.

Nordhausen (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem seit dem 1.08.2025 vermissten Maik A. können eingestellt werden.

Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter.

Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell