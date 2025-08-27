Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quadfahrer verunglückt auf Feld

Kloster Zella (ots)

Auf einem Feld zwischen Kloster Zella und Annaberg ereignete sich am Dienstagabend ein Unfall, bei dem ein Quadfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach kippte das Fahrzeug nach einer Bodenwelle zur Seite und der 85-jährige Fahrer fiel von dem Quad. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Klinikum gebracht werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen zu dem Unfall ein.

