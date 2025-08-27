Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Nach Kollision geflüchtet

Nägelstedt (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagabend gegen 17.35 Uhr in der Straße Zum Unstruttal. Bei Befahren der genannten Straße bog eine 41-Jährige mit ihrem SUV im zu engen Bogen nach links ab und kollidierte mit einem parkenden Auto. Hierbei entstand an dem geparkten Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Durch Zeugenhinweise konnte die Fahrerin samt Auto ermittelt werden. Strafprozessuale Maßnahmen wurden noch am Abend durch Beamte der Polizeistation Bad Langensalza realisiert.

