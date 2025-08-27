Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen nach Verkehrsunfall

Mühlhausen (ots)

Im Bereich Pfortenteich und An der Burg ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-Jähriger verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass es bei der Schilderung des Unfalls zu verschieden Versionen der Zeugen und Beteiligten kam.

Entsprechende Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben darüber machen können, wie sich der Unfall ereignet hat. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0222700

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell