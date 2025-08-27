PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ermittlungen nach Verkehrsunfall

Mühlhausen (ots)

Im Bereich Pfortenteich und An der Burg ereignete sich am Dienstagabend gegen 21.25 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 64-Jähriger verletzt wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass es bei der Schilderung des Unfalls zu verschieden Versionen der Zeugen und Beteiligten kam.

Entsprechende Ermittlungen hat die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen, die Angaben darüber machen können, wie sich der Unfall ereignet hat. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0222700

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 15:10

    LPI-NDH: Quadfahrer verunglückt auf Feld

    Kloster Zella (ots) - Auf einem Feld zwischen Kloster Zella und Annaberg ereignete sich am Dienstagabend ein Unfall, bei dem ein Quadfahrer schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach kippte das Fahrzeug nach einer Bodenwelle zur Seite und der 85-jährige Fahrer fiel von dem Quad. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein Klinikum gebracht werden. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:09

    LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Maik A.

    Nordhausen (ots) - Die Fahndungsmaßnahmen nach dem seit dem 1.08.2025 vermissten Maik A. können eingestellt werden. Die Polizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung und die Unterstützung der Medienvertreter. Es wird darum gebeten, die Bildnisse und den Namen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren