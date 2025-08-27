Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mülleimerbrand ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Sondershausen (ots)

Für den Einsatz der Kräfte der Polizei und Feuerwehr war am Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr in der Straße Im Loh ein brennender Mülleimer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entzündeten unbekannte Täter den Inhalt eines Müllbehälters im Schlosspark. Kameraden der Feuerwehr konnten das Feuer zeitnah löschen und somit ein Übergreifen und Ausbreiten verhindern. Ein Sachschaden entstand nicht.

Die Beamten der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und bitten um Zeugenhinweise. Personen, welche die Tat oder die unbekannten Täter beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/5743 zu melden. Aktenzeichen: 0222670

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell