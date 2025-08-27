Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter beschädigte Parkbank - Säge im Einsatz

Nordhausen (ots)

Auf dem Bahnhofsvorplatz machte am Dienstagnachmittag ein Zeuge eine ungewöhnliche Beobachtung und informierte daraufhin die Kräfte der Polizei. Der geschilderte Sachverhalt bestätigte sich vor Ort. So sägte ein Mann mit einer Astsäge an den Leisten einer Holzbank, welche zum öffentlichen Gebrauch auf dem Vorplatz aufgestellt wurde. Der 44-Jährige Tatverdächtige stimmte einem Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von mehr als zweieinhalb Promille. An der Bank entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Die Polizei verwies den Vandalen des Platzes.

