PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Täter beschädigte Parkbank - Säge im Einsatz

Nordhausen (ots)

Auf dem Bahnhofsvorplatz machte am Dienstagnachmittag ein Zeuge eine ungewöhnliche Beobachtung und informierte daraufhin die Kräfte der Polizei. Der geschilderte Sachverhalt bestätigte sich vor Ort. So sägte ein Mann mit einer Astsäge an den Leisten einer Holzbank, welche zum öffentlichen Gebrauch auf dem Vorplatz aufgestellt wurde. Der 44-Jährige Tatverdächtige stimmte einem Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von mehr als zweieinhalb Promille. An der Bank entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Die Polizei verwies den Vandalen des Platzes.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 15:22

    LPI-NDH: Mülleimerbrand ruft Einsatzkräfte auf den Plan

    Sondershausen (ots) - Für den Einsatz der Kräfte der Polizei und Feuerwehr war am Dienstagabend, gegen 19.40 Uhr in der Straße Im Loh ein brennender Mülleimer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge entzündeten unbekannte Täter den Inhalt eines Müllbehälters im Schlosspark. Kameraden der Feuerwehr konnten das Feuer zeitnah löschen und somit ein Übergreifen und Ausbreiten verhindern. Ein Sachschaden entstand nicht. Die ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:18

    LPI-NDH: Kollision im Kreisverkehr - Radfahrerin verletzt

    Bad Langensalza (ots) - In der Kleinspehnstraße befuhr am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr eine Radfahrerin einen Kreisverkehr. Eine 76-jährige Autofahrerin kollidierte aus noch unbekannten Ursache mit der Fahrradfahrerin, welche hierdurch stürzte und sich schwere Verletzungen zugezogen hatte. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache ein. Die 63-jährige Radfahrerin ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 15:18

    LPI-NDH: Nach Kollision geflüchtet

    Nägelstedt (ots) - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagabend gegen 17.35 Uhr in der Straße Zum Unstruttal. Bei Befahren der genannten Straße bog eine 41-Jährige mit ihrem SUV im zu engen Bogen nach links ab und kollidierte mit einem parkenden Auto. Hierbei entstand an dem geparkten Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Durch Zeugenhinweise konnte die Fahrerin samt Auto ermittelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren