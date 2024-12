Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen - Einbruch Getränkemarkt - Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.12.2024:

Neukirchen

Einbruch Getränkemarkt - Zigaretten gestohlen

Tatzeit: Mittwoch, 18.12.2024, 01:33 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einen Getränkemarkt in Neukirchen eingebrochen und haben Tabakwaren gestohlen.

Die unbekannten Täter hebelten unter brachialer Gewaltanwendung eine rückwärtig gelegene doppelflügelige Metalltür eines Getränkemarktes im Bereich der Straße "Am Rathaus" in Neukirchen auf und gelangten so in den Verkaufsraum.

Im Innenbereich entwendeten die unbekannten Täter zielgerichtet Tabakwaren in Form von Zigaretten aus dem dortigen Kassenbereich. Der Kassenbereich wurde infolge dessen stark verwüstet. Kurz darauf flüchteten die Täter unerkannt mit der Beute vom Tatort.

Nach aktuellen Erkenntnissen liegt der Wert der gestohlenen Zigaretten im hohen vierstelligen Bereich.

Durch die Beschädigungen an der Zugangstür und am Kassenbereich des Getränkemarktes wird derzeit davon ausgegangen, dass ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000,- EUR entstanden ist.

Die Kriminalpolizei Homberg führt die weiteren Ermittlungen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 05681/774-0 entgegengenommen.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell