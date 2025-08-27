Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Querende Fußgängerin von Fahrrad erfasst und verletzt
Bad Langensalza (ots)
Eine 69-Jährige querte am Mittwoch gegen 13 Uhr die Erfurter Straße, als sie mit einem Fahrradfahrer zusammenstieß. Bei dem Unfall verletzte sich die Fußgängerin und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Folge des Verkehrsunfalls gegen den 55-jährigen Radfahrer ein.
