LPI-NDH: Querende Fußgängerin von Fahrrad erfasst und verletzt

Roßleben (ots) - Unbekannte machten sich in der Zeit von Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 07.30 Uhr an einem Getränkemarkt Am Bahnhof zu Schaffen. Auf unbekannte Art und Weise wurde an der Verglasung des Zugangs zum Markt eine Scheibe beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und den ...

