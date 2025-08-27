Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Scheibe an Getränkemarkt beschädigt - Zeugen gesucht

Roßleben (ots)

Unbekannte machten sich in der Zeit von Dienstag 19 Uhr bis Mittwoch 07.30 Uhr an einem Getränkemarkt Am Bahnhof zu Schaffen. Auf unbekannte Art und Weise wurde an der Verglasung des Zugangs zum Markt eine Scheibe beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen nach Zeugen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich unter der (neuen) Telefonnummer 0361/5743 65 555 zu melden.

Aktenzeichen: 0223484

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell