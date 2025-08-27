PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Pedelec gestohlen

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 21. August 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 09.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem der Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Bäckerstraße. Die Diebe entwendeten ein schwarzes E-Bike des Herstellers Cube. Der Wert des erlangten Beuteguts wird auf einen mittleren vierstelligen Geldbetrag geschätzt.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft gebe kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0223151

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 16:15

    LPI-NDH: Kollision auf dem Parkplatz - Polizei sucht Zeugen!

    Heilbad Heiligenstadt (ots) - Die Polizeibeamten des Landkreises Eichsfeld bitten um Hinweise nach einer Verkehrsunfallflucht. Am Mittwoch wurde den Beamten bekannt gemacht, dass ein unbekannter Fahrzeugführer auf einem Parkplatz in der Petristraße mit einem Pkw kollidierte. Der Unbekannte entfernte sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 16:13

    LPI-NDH: Motorsensen entwendet

    Oldisleben (ots) - Unbekannte verschafften sich in der zurückliegenden Nacht im Bretlebener Weg gewaltsam durch das Auftrennen eines Zauns widerrechtlich Zutritt auf ein Firmengelände. Von dort entwendeten die Täter zwei Motorsensen im Wert von mehreren hundert Euro und entfernten sich mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falles des Diebstahls ein und suchen nach Zeugen, die Angaben ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 16:12

    LPI-NDH: Querende Fußgängerin von Fahrrad erfasst und verletzt

    Bad Langensalza (ots) - Eine 69-Jährige querte am Mittwoch gegen 13 Uhr die Erfurter Straße, als sie mit einem Fahrradfahrer zusammenstieß. Bei dem Unfall verletzte sich die Fußgängerin und wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung in Folge des Verkehrsunfalls gegen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren