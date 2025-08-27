Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hochwertiges Pedelec gestohlen

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, den 21. August 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 09.20 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem der Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Bäckerstraße. Die Diebe entwendeten ein schwarzes E-Bike des Herstellers Cube. Der Wert des erlangten Beuteguts wird auf einen mittleren vierstelligen Geldbetrag geschätzt.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft gebe kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0223151

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell