Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Pkw geht in Flammen auf
Sülzhayn (ots)
Am Mittwochnachmittag kam es auf einem Waldweg bei Sülzhayn zu dem Brand eines Autos. Womöglich führte ein technischer Defekt dazu, dass das Fahrzeug komplett ausbrannte. Der Renault hatte einen Wert von mehreren hundert Euro. Personen wurden nicht verletzt. Vor Ort kam die Feuerwehr zum Einsatz und löschte das Fahrzeugwrack ab.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell