Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mann stirbt bei Wohnhausbrand

Neustadt/Harz (ots)

In Neustadt am Harz kam es in der zurückliegenden Nacht zu einem Wohnhausbrand. Aus noch ungeklärter Ursache brach der Brand gegen 01.25 Uhr womöglich im Schlafzimmer der Bewohner aus. Die 64-jährige Bewohnerin konnte das Haus mit leichtverletzt verlassen, ihr 65-jähriger Mann konnte nur noch leblos geborgen werden. Bis in die frühen Morgenstunden war die Feuerwehr mit Löscharbeiten beschäftigt. Derzeit befinden sich Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen am Einsatzort, um zu der Brandursache zu ermitteln. Ein vorläufiges Ergebnis liegt noch nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell