Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Dienstag (17.06.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung in einer Straßenbahn der Linie 2.

Gegen 20.00 Uhr wollte eine 14-Jährige die Straßenbahn an der Haltestelle "Helmut-Haller-Platz'" verlassen. Hierbei hielt ein bislang unbekannter Mann die 14-Jährige am Arm fest und hinderte sie so zunächst am Aussteigen. Nachdem ein Zeuge den bislang Unbekannten ansprach, ließ dieser die 14-Jährige los.

Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 25-30 Jahre, auffallend schiefe Zähne, dunkle Hautfarbe, kurze schwarze lockige Haare, trug eine weiß-schwarze Adidas Hose mit schwarzen Streifen, ein lila T-Shirt und eine Kette um den Hals.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Nötigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

