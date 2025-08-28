Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kanaldeckel sorgt für Polizeieinsatz

Mühlhausen (ots)

Auf einen Gullydeckel wurde am Donnerstag, gegen 03.50 Uhr, eine Fahrzeugführerin in der Brückenstraße aufmerksam. Der Kanaldeckel stand nach oben und war verkantet. Bisherigen Ermittlungen zufolge ließ die Auffindesituation nicht darauf schließen, dass der Gully wetterbedingt aus dem Boden gedrückt wurde. Die Polizei geht davon aus, dass unbekannte Täter sich an dem Kanaldeckel zu schaffen machten.

Aufgrund der potenziellen Gefahr für Teilnehmer am Straßenverkehr leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Personen, die Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0223901

