Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wahlkreisbüro beschmiert - Wer kann Hinweise geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen politisch motivierter Sachbeschädigung leitete die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Eichsfeld am Mittwoch ein. Ein bislang unbekannter Täter beschmierten im Zeitraum von Dienstag, 06.30 Uhr, bis Mittwoch, 18.10 Uhr, die Schaufensterscheibe eines Wahlkreisbüros in der Wilhelmstraße. Der oder die Täter verzierten mittels eines schwarzen Permanentmarkers das Konterfei eines Mitgliedes des Thüringer Landtages.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei im Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0223706

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

