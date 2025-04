POL-EL: Halle - Autofahrerin schwer verletzt

Papenburg (ots) - Am Donnerstag zwischen 17.45 und 17.55 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter ein matt-hellblaues Pedelec der Marke "KTM". Dieses war zur Tatzeit vor dem Marktkauf an der Straße Am Ems-Center in Papenburg abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

