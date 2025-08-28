PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unwetter zwingt Baum in die Knie

Harzungen (ots)

Auf der Landstraße 1037 kam am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr, bedingt durch ein Gewitter, ein Baum zum Liegen. Für Etwa eine Stunde kam es aufgrund der Beseitigung zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 22.30 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Zu Verkehrsunfällen kam es auf Verbindungsstraße zwischen Niedersachswerfen und Harzungen nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

