Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle, schnellster PKW-Fahrer mit doppelter Geschwindigkeit unterwegs

Rudolstadt/ B85: (ots)

Am Mittwoch wurde eine Geschwindigkeitskontrolle auf der B85/ Herbert-Stauch-Straße in Rudolstadt durchgeführt. Bei erlaubten 70 km/h (60 km/h für LKW) durchfuhren während der polizeilichen Maßnahme mehr als 5700 Fahrzeuge die Messörtlichkeit in Richtung Rudolstadt. In 302 Fällen wurden Geschwindigkeitsverstöße registriert, wovon 200 Verstöße im Verwarngeldbereich angesiedelt waren. In den übrigen Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet, welche insgesamt fünf Fahrverbote nach sich ziehen dürften. Die höchste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 154 km/h.

