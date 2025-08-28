Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: E-Scooter-Fahrer von Lkw erfasst

Mühlhausen (ots)

Leichte Verletzungen trug am Mittwochnachmittag ein 18-Jähriger E-Scooter-Fahrer von einem Unfall davon. Beim Queren der des Kilinasgraben an einer Fußgängerampel wurde der junge Mann aus noch ungeklärter Ursache gegen 16.30 Uhr von einem Lkw erfasst. Der Mann fiel in Folge der Kollision auf den Asphalt und verletzte sich. Er wurde anschließend in ein Klinikum zur weiteren Behandlung gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen zur Unfallursache ein.

