Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Mann stirbt bei Wohnhausbrand

Neustadt/Harz (ots)

Am Donnerstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Wohnhauses in Neustadt/Harz.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6105719

Am Vormittag kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz, um nach der Brandursache zu ermitteln. Hier konnte festgestellt werden, dass es durch ein elektrisches Gerät zu einem Brand in dem Haus kam. Bei dem Versuch den Brand zu löschen kam es bei dem Verstorbenen zu einer Rauchgasvergiftung, die den Ermittlungen nach zum Tode führte. Der Brand dehnte sich über mehrere Wohnungsräume aus und verursachte einen Sachschaden von etwa 100000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

