Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbrecher entpuppen sich als Windböen
Nordhausen (ots)
In einem Baumarkt in der Halleschen Straße hegten Mitarbeiter am Donnerstagmorgen den Verdacht, dass Einbrecher versuchten in eine Lagerstätte heimzusuchen. Dem ersten Anschein nach wurde jedoch nichts entwendet. Bei der Überprüfung durch Beamter des Inspektionsdienstes Nordhausen konnte festgestellt werden, dass die Bauzäune den Windböen des Gewitters am Vorabend nicht stand hielten.
