Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Mühlhausen (ots)

Die Polizei berichtete am Donnerstag, den 21. August, über einen Raubdelikt im Bereich des Germaniastieges. Unbekannte Täter ermächtigten sich an den Wertgegenständen eines 23-Jährigen und attackierten diesen verbal sowie körperlich.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6101366

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Tatzeit auf Samstag, den 20. August zwischen 21.45 Uhr und 22.25 Uhr konkretisiert werden. Zu den zwei Tätern wurde folgende Personenbeschreibung bekannt gemacht: Täter 1:

- ca. 178 cm groß - ca. 25-30 Jahre alt - Deutscher - Bart um den Mund - schwarzes Basecap der Marke Nike - schwarzer Hoodie mit weißer Aufschrift "BLCK SQUAD" - schwarze Jeans mit silberner Kette, dreireihig linksseitig

Täter 2:

- ca. 170 cm groß - ca. 20-30 Jahre alt - Deutscher - schlank - schwarzes Basecap der Marke Nike - brauner Hoodie mit schwarzer Aufschrift "BLCK SQUAD" - Schwarze Hose

Wer die Tat bemerkt hat oder Angaben zu den beiden unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0217234

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell