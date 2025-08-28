PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: ERGÄNZUNGSMELDUNG: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Mühlhausen (ots)

Die Polizei berichtete am Donnerstag, den 21. August, über einen Raubdelikt im Bereich des Germaniastieges. Unbekannte Täter ermächtigten sich an den Wertgegenständen eines 23-Jährigen und attackierten diesen verbal sowie körperlich.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6101366

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Tatzeit auf Samstag, den 20. August zwischen 21.45 Uhr und 22.25 Uhr konkretisiert werden. Zu den zwei Tätern wurde folgende Personenbeschreibung bekannt gemacht: Täter 1:

   - ca. 178 cm groß
   - ca. 25-30 Jahre alt
   - Deutscher
   - Bart um den Mund
   - schwarzes Basecap der Marke Nike
   - schwarzer Hoodie mit weißer Aufschrift "BLCK SQUAD"
   - schwarze Jeans mit silberner Kette, dreireihig linksseitig

Täter 2:

   - ca. 170 cm groß
   - ca. 20-30 Jahre alt
   - Deutscher
   - schlank
   - schwarzes Basecap der Marke Nike
   - brauner Hoodie mit schwarzer Aufschrift "BLCK SQUAD"
   - Schwarze Hose

Wer die Tat bemerkt hat oder Angaben zu den beiden unbekannten Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0217234

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 15:41

    LPI-NDH: Frontaler Zusammenstoß - zwei Personen verletzt

    Kreuzebra (ots) - Der Fahrzeugführer eines Toyota befuhr am Donnerstag die Landstraße 1005 von Kreuzebra kommend in Richtung Dingelstädt. Am Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve kam der Fahrer aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte gegen 12.50 Uhr frontal mit einem entgegenkommenden Opel. In der Folge des Aufpralls wurden beide Pkw auf das angrenzende Feld geschleudert und waren ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:39

    LPI-NDH: Einbrecher entpuppen sich als Windböen

    Nordhausen (ots) - In einem Baumarkt in der Halleschen Straße hegten Mitarbeiter am Donnerstagmorgen den Verdacht, dass Einbrecher versuchten in eine Lagerstätte heimzusuchen. Dem ersten Anschein nach wurde jedoch nichts entwendet. Bei der Überprüfung durch Beamter des Inspektionsdienstes Nordhausen konnte festgestellt werden, dass die Bauzäune den Windböen des Gewitters am Vorabend nicht stand hielten. Rückfragen ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 15:38

    LPI-NDH: Kollision im Kreisverkehr

    Nordhausen (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 11 Uhr an einem Kreisverkehr in der Neustadtstraße. Beim Einfahren beachtete ein Fahrzeugführer nicht den bereits in dem Kreisverkehr befindlichen Pkw, sodass es zur Kollision kam. Hierdurch wurde niemand verletzt. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden im hohen vierstelligen Bereich. Bei der Unfallaufnahme wurde einem Beteiligten festgestellt, dass dieser womöglich nicht mehr in der Lage ist ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren