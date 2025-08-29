Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug zerkratzt

Geismar (ots)

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung leitete die Polizei im Eichsfeld am Donnerstagnachmittag ein. Derzeit Unbekannte beschädigten einen abgeparkten Pkw im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10.15 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, in der Bebendorfer Straße. Die Täter verursachten einen etwa 20 cm langen Kratzer auf der Beifahrerseite des Autos. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0224598

