Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall nach Überholmanöver - Polizei sucht Zeugen!

Bad Frankenhausen (ots)

Die Landstraße 1172, von Bad Frankenhausen kommend in Richtung Esperstedt, befuhr am Donnerstagabend ein Renault. Gegen 21.15 Uhr endete seine Fahrt im Gleisbett. Ursächlich hierfür war das Überholmanöver eines silberfarbenen BMWs. Dieser überholte den Renault-Fahrer im Überholverbot. Der Mann erschreckte sich, kam in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und fuhr in das Gleisbett. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeugführer unter der Tel. 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0224850

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell