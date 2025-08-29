PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beutegut aus Auto entwendet

Schlotheim (ots)

In der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 21.15 Uhr und 07.05 Uhr widerrechtlich Zugriff auf einem Pkw in der Straße Markt. Die Diebe entwendeten aus dem Fahrzeug Parfümflaschen, Münzgeld und Tabak. Der Wert des Beuteguts wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren vor Ort. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0225066

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 12:08

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Carport in Brand - Flammen greifen teilweise auf Wohnhaus über

    Nägelstedt (ots) - Am Dienstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Carports, der teilweise auf ein Wohnhaus übergegriffen hatte und einen Sachschaden von mehr als 200000 Euro verursachte. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6104715 Am Donnerstag fand durch Beamte der Kriminalpolizei und einen Sachverständigen die ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 12:00

    LPI-NDH: Fahrzeug zerkratzt

    Geismar (ots) - Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung leitete die Polizei im Eichsfeld am Donnerstagnachmittag ein. Derzeit Unbekannte beschädigten einen abgeparkten Pkw im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10.15 Uhr, und Donnerstag, 14.30 Uhr, in der Bebendorfer Straße. Die Täter verursachten einen etwa 20 cm langen Kratzer auf der Beifahrerseite des Autos. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren