Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Beutegut aus Auto entwendet

Schlotheim (ots)

In der Nacht zu Freitag verschafften sich unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 21.15 Uhr und 07.05 Uhr widerrechtlich Zugriff auf einem Pkw in der Straße Markt. Die Diebe entwendeten aus dem Fahrzeug Parfümflaschen, Münzgeld und Tabak. Der Wert des Beuteguts wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren vor Ort. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0225066

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell