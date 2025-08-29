PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Carport in Brand - Flammen greifen teilweise auf Wohnhaus über

Nägelstedt (ots)

Am Dienstag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über den Brand eines Carports, der teilweise auf ein Wohnhaus übergegriffen hatte und einen Sachschaden von mehr als 200000 Euro verursachte.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6104715

Am Donnerstag fand durch Beamte der Kriminalpolizei und einen Sachverständigen die Untersuchung des Brandorts statt. Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass ein technischer Defekt eines elektrischen Gerätes vermutlich zum Brand geführt hat, der von dem Carport auf das Wohnhaus übergegriffen hat. Eine Straftat kann nach den angestellten Ermittlungen vor Ort ausgeschlossen werden.

