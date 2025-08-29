Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Klärschlamm bedeckt Bundesstraße - Umfangreiche Sperrmaßnahmen auf der B85 um den Kyffhäuser
Kyffhäuserkreis (ots)
Seit den Vormittagsstunden kommt es auf der Bundesstraße 85 um den Kyffhäuser, zwischen Kelbra und Oldisleben, zu umfangreichen Straßensperrungen. Ein Lastkraftwagen hat auf der genannten Strecke teilweise seine Ladung verloren und auf der Fahrbahn verteilt, sodass ein sicherer Verkehrsfluss nicht mehr gewährleistet ist. Bei der verlorengegangenen Ladung handelt es sich um Klärschlamm, der nun durch den Straßenbaulastträger und die örtlichen Kameraden der Feuerwehr vollständig entfernt werden muss, damit die Fahrbahn wieder ohne Beeinträchtigungen befahren werden kann. Zur Stunde dauern die Räumarbeiten an.
