Polizei Hagen

POL-HA: Fahranfänger verursacht Verkehrsunfall

Hagen (ots)

Am Freitagabend (21:40 Uhr) verursachte ein Fahranfänger einen folgenschweren Verkehrsunfall in Hohenlimburg.

Ein 18-jähriger junger Mann befuhr mit seinem Auto (VW Polo) die Iserlohner Straße aus Letmathe kommend in Fahrtrichtung Lindenbergstraße.

In Höhe der Einmündung zur Georg-Scheer-Straße bemerkte er offenbar zu spät ein vor ihm haltenden PKW (Peugeot), dessen 59-jähriger Fahrer blinkenderweise nach links in die Georg-Scheer-Straße abbiegen wollte.

Trotz eines Ausweichmanövers kam es zunächst zum Zusammenstoß mit dem Peugeot. Der 18-jährige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, drehte sich nach Zeugenangaben zweimal um die eigene Achse und prallte gegen mehrere, am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge.

Hierbei verletzte er sich leicht an Kopf und Schulter und wurde von Zeugen erstversorgt. Anschließend kam er mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Iserlohner Krankenhaus. Der Fahrer des Peugeot blieb unverletzt.

Der unfallverursachende, in Hohenlimburg wohnende Fahranfänger ist seit 107 Tagen im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Insgesamt wurden sechs Autos zum Teil erheblich beschädigt. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Höhe des verursachten Sachschadens wird von der Polizei nach einer ersten Einschätzung auf einen höheren, fünfstelligen Betrag taxiert. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell