POL-HA: 25-Jährige datet Betrüger und erstattet Anzeige

Hagen (ots)

Eine 25-jährige Hagenerin datete über mehrere Wochen einen 23-Jährigen, der sie um eine niedrige vierstellige Summe Geld betrog. Die Hagenerin hatte den 23-Jährigen vor etwa drei Wochen auf einer Videochat-Plattform kennengelernt, mit diesem intensiven Kontakt gepflegt und sich im weiteren Verlauf sogar persönlich mit dem Mann aus Kerpen getroffen. In dieser Zeit bat er die 25-Jährige um die Überweisung mehrerer Geldbeträge, da er nach eigenen Angaben finanzielle Engpässe habe. Die Hagenerin kam seiner Bitte nach und transferierte die Beträge auf verschiedene Bankkonten. Nach drei Wochen belief sich die Summe auf über 1.500 Euro. Zudem sollte sie für den 23-Jährigen einen Handy-Verkauf über eine Online-Verkaufsplattform abwickeln, der sich jedoch als weiterer Betrug herausstellte. Der Mann zahlte der Hagenerin seine Schulden trotz mehrfacher Aufforderung nicht zurück, weshalb sie nun richtigerweise Anzeige gegen den Betrüger erstattete. (rst)

