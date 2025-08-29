POL-HA: Radfahrerin stürzt auf der Brücke über dem Hengsteysee
Hagen-Boele (ots)
Auf der Dortmunder Straße stürzte am Donnerstag (28.08.2025) eine Radfahrerin an der Brücke über dem Hengsteysee. Gegen 15 Uhr fuhr die 59-Jährige aus Richtung Dortmund kommend, über eine Dehnungsfuge aus Metall und eine Unebenheit auf der Straße. Dabei kam die Frau aus Bornheim zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die Radfahrerin zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell