PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 47-Jähriger schläft mit 2 Promille ein und verursacht Küchenbrand

Hagen-Mitte (ots)

Ein alkoholisierter 47-Jähriger löste am späten Donnerstagabend (28.08.2025) einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus, da er beim Kochen eingeschlafen war und dadurch einen Brand herbeiführte.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 23 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Rembergstraße gerufen. Dort stellten die Kräfte der Feuerwehr einen Küchenbrand in einer Wohnung im vierten Stock fest und löschten diesen. Die Küchenwand sowie ein Türrahmen wurden durch die Rauch- und Hitzeentwicklung stark beschädigt. Die ebenfalls vor Ort eingesetzten Polizeibeamten leiteten erste Ermittlungen zur Brandursache ein. Sie trafen dort einen 47-Jährigen an, der angab, dass es sich bei der Wohnung um die eines Freundes handeln würde. Zur Brandursache erklärte er, dass er in der Küche gekocht hatte, sich währenddessen in einem anderen Zimmer hingelegt hatte und in einen Kurzschlaf gefallen war.

Da sich bei den Beamten der Verdacht erhärtete, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte, führten sie bei dem 47-Jährigen einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser wies einen Wert von fast 2 Promille nach. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Im Zuge der Überprüfung des 47-Jährigen ergab sich zudem, dass der Mann nicht in Deutschland gemeldet war. Aufgrund bestehender Fluchtgefahr nahmen die Einsatzkräfte den Mann daher vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 07:56

    POL-HA: Mann nach mehreren Körperverletzungen vorläufig festgenommen

    Hagen-Mitte (ots) - In der Tuchmacherstraße gerieten am Donnerstag (28.08.2025) gegen 13.45 Uhr zwei Männer aneinander. Ein 41-Jähriger berichtete einer Streifenwagenbesatzung, dass er einem 45-Jährigen Geld gegeben habe, um Alkohol für ihn zu kaufen. Dieser habe das Bier dann jedoch für sich selbst besorgt, sodass ein Streit entstand. Der 45-Jährige habe dem ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 12:12

    POL-HA: Auseinandersetzung mit Barber-Pole endet mit diversen Anzeigen

    Hagen-Vorhalle (ots) - Auf einem Parkplatz in der Weststraße kam es am Mittwoch (27.08.2025) gegen 09 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, gab ein 35-Jähriger an, dass er zunächst ein Mietfahrzeug zurückgebracht habe und dann an einer Haltestelle auf den Bus wartete. Ein 40- und ein 42-Jähriger fuhren mit ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 11:15

    POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Wehringhausen

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurden am Mittwochabend (27.08.2025) in Wehringhausen zwei Personen leicht verletzt. Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr gegen 22.00 Uhr mit seinem Audi die Christian-Rohlfs-Straße bergauf in Richtung der Buscheystraße. An der Kreuzung blieb er zunächst an der roten Ampel stehen, fuhr dann aber los, als diese, vermutlich aufgrund der Uhrzeit, auf gelbes Blinklicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren