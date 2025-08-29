Polizei Hagen

POL-HA: 47-Jähriger schläft mit 2 Promille ein und verursacht Küchenbrand

Hagen-Mitte (ots)

Ein alkoholisierter 47-Jähriger löste am späten Donnerstagabend (28.08.2025) einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus, da er beim Kochen eingeschlafen war und dadurch einen Brand herbeiführte.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 23 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Rembergstraße gerufen. Dort stellten die Kräfte der Feuerwehr einen Küchenbrand in einer Wohnung im vierten Stock fest und löschten diesen. Die Küchenwand sowie ein Türrahmen wurden durch die Rauch- und Hitzeentwicklung stark beschädigt. Die ebenfalls vor Ort eingesetzten Polizeibeamten leiteten erste Ermittlungen zur Brandursache ein. Sie trafen dort einen 47-Jährigen an, der angab, dass es sich bei der Wohnung um die eines Freundes handeln würde. Zur Brandursache erklärte er, dass er in der Küche gekocht hatte, sich währenddessen in einem anderen Zimmer hingelegt hatte und in einen Kurzschlaf gefallen war.

Da sich bei den Beamten der Verdacht erhärtete, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte, führten sie bei dem 47-Jährigen einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser wies einen Wert von fast 2 Promille nach. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung ein. Im Zuge der Überprüfung des 47-Jährigen ergab sich zudem, dass der Mann nicht in Deutschland gemeldet war. Aufgrund bestehender Fluchtgefahr nahmen die Einsatzkräfte den Mann daher vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an. (rst)

