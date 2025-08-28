Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Wehringhausen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Mittwochabend (27.08.2025) in Wehringhausen zwei Personen leicht verletzt. Ein 51-jähriger Autofahrer fuhr gegen 22.00 Uhr mit seinem Audi die Christian-Rohlfs-Straße bergauf in Richtung der Buscheystraße. An der Kreuzung blieb er zunächst an der roten Ampel stehen, fuhr dann aber los, als diese, vermutlich aufgrund der Uhrzeit, auf gelbes Blinklicht umschaltete. Der 51-Jährige übersah dabei eine 34-jährige Autofahrerin, die mit ihrem BMW über die Buscheystraße in Richtung der Eugen-Richter-Straße fuhr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der die 34-Jährige sowie ihr 38-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Sowohl der Audi als auch der BMW mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung zeitweise vollständig gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell