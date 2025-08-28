PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst lasert Opel ohne Haftpflichtversicherung

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (27.08.2025) führten Beamte des Hagener Verkehrsdienstes gegen 16:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasergerät durch. Dabei kontrollierten sie den Verkehr, der von der Straße Auf dem Bauloh in Fahrtrichtung Alte Heerstraße fuhr. Als ein Opel zu schnell fuhr, hielten die Polizisten die 65-Jährige an. Angesprochen auf die fehlenden Siegel auf dem Kennzeichen erklärte sie, dass sie eigentlich das Straßenverkehrsamt aufsuchen wollte. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Entstempelung der Kennzeichen durch die Stadt Hagen bereits im Mai erfolgte. Die Beamten legten eine Anzeige vor und untersagten die Weiterfahrt. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 09:33

    POL-HA: Hagener Polizist vollstreckt Haftbefehl auf dem Weg zum Dienst

    Hagen-Altenhagen (ots) - Ein Beamter des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei erkannte am Mittwochabend (27.08.2025) auf dem Weg zum Dienst einen per Haftbefehl gesuchten Mann wieder. Auf dem Gelände eines Supermarktes an der Alexanderstraße sah der Polizist den 41-jährigen Mann, gegen den er und seine Kolleginnen und Kollegen des Einsatztrupps vor einiger Zeit ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 08:29

    POL-HA: Diebstahl aus Garage - wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

    Hagen-Delstern (ots) - Zwischen Dienstag (26.08.2025) gegen 20 Uhr und Mittwoch (27.08.2025) gegen 6.30 Uhr brachen Unbekannte in eine Garage in Delstern ein. Sie stahlen mehrere Handwerkermaschinen und Motorradzubehör. Die Einbrecher drangen gewaltsam in die Garage des Einfamilienhauses ein und entwendeten mehrere hochwertige Bohrmaschinen, eine Kettensäge, einen ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 11:15

    POL-HA: Gefährliche Körperverletzung trotz Hausverbot in Kneipe

    Hagen-Mitte (ots) - Obwohl ein Hagener Hausverbot hatte, betrat er am Dienstag (26.08.2025) eine Kneipe in der Hochstraße und geriet dann in einen Streit mit dem Inhaber. Gegen 22 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung auf einen 48-jährigen Mann, der behauptete, nicht gewusst zu haben, auf welcher Höhe der Hochstraße er sich befand. Er habe dann aus Versehen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren