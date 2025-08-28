Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst lasert Opel ohne Haftpflichtversicherung

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Mittwoch (27.08.2025) führten Beamte des Hagener Verkehrsdienstes gegen 16:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasergerät durch. Dabei kontrollierten sie den Verkehr, der von der Straße Auf dem Bauloh in Fahrtrichtung Alte Heerstraße fuhr. Als ein Opel zu schnell fuhr, hielten die Polizisten die 65-Jährige an. Angesprochen auf die fehlenden Siegel auf dem Kennzeichen erklärte sie, dass sie eigentlich das Straßenverkehrsamt aufsuchen wollte. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Entstempelung der Kennzeichen durch die Stadt Hagen bereits im Mai erfolgte. Die Beamten legten eine Anzeige vor und untersagten die Weiterfahrt. (hir)

