Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung trotz Hausverbot in Kneipe

Hagen-Mitte (ots)

Obwohl ein Hagener Hausverbot hatte, betrat er am Dienstag (26.08.2025) eine Kneipe in der Hochstraße und geriet dann in einen Streit mit dem Inhaber. Gegen 22 Uhr traf eine Streifenwagenbesatzung auf einen 48-jährigen Mann, der behauptete, nicht gewusst zu haben, auf welcher Höhe der Hochstraße er sich befand. Er habe dann aus Versehen die Kneipe betreten und lediglich nach dem Weg fragen wollen. Er wisse um den Umstand eines Hausverbotes, er habe aber nicht gewusst, dass es sich um diese Kneipe handelte. Als er die Innenräume betrat, sei er unvermittelt durch den 58-jährigen Inhaber geschlagen worden. Auch sein Telefon sei dabei beschädigt worden.

Der Inhaber berichtete den Beamten hingegen, dass er den Hagener aufgefordert habe, die Kneipe zu verlassen. Er habe bereits seit einigen Jahren ein Hausverbot. Die Gaststätte habe der 48-Jährige jedoch nicht verlassen wollen und sei aggressiv geworden. Als der Inhaber versucht habe ihn aus den Räumen zu schieben, kam es zu einer Rangelei. Der unerwünschte Gast habe mehrfach versucht ihn zu schlagen und zu treten, dabei sei auch das Handy auf den Boden gefallen. Es sei dem 58-Jährigen dann gelungen, den Hagener hinauszubringen. Der 48-Jährige wurde bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Polizisten nahmen eine Anzeige aufgrund des beschädigten Handys (Sachbeschädigung) und der Körperverletzung zum Nachteil des Mannes auf. Der 48-Jährige, der einen Atemalkoholwert in Höhe von über 1,9 Promille hatte, erhielt hingegen eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell