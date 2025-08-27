PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: 1. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen - Mann fährt in Hilchenbach zwei Fußgänger an - U-Haftbefehl erlassen

Hilchenbach (ots)

Wie bereits berichtet, fuhr ein 45-jähriger Mann am Montagabend (25.08.2025) in Hilchenbach mit seinem BMW zwei Männer an und verletzte sie dabei. (Meldung vom 26.08.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6104378) Auf Antrag der Siegener Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige am Dienstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ antragsgemäß einen Untersuchungshaftbefehl wegen des versuchten Totschlags gegen den 45-Jährigen. Noch am Abend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

