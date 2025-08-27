Polizei Hagen

POL-HA: Junge Rollerfahrerin touchiert 52-jährigen Radfahrer

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Grundschötteler Straße kam ein 52-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag (26.08.2025) zu Fall, nachdem dieser von einer 15 Jahre alten Rollerfahrerin touchiert wurde. Der Unfall ereignete sich um etwa 15.45 Uhr, als die Jugendliche mit ihrem Roller am rechten Fahrbahnrand in Richtung Volmarstein unterwegs war. Dabei näherte sie sich von hinten einem Fahrradfahrer, der auf dem Standstreifen fuhr. Aus ungeklärter Ursache schwenkte sie mit ihrem Roller unkontrolliert auf den Standstreifen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem 52 Jahre alten Radfahrer aus Essen. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die 15-jährige Wetteranerin konnte einen Sturz abwenden und blieb unverletzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (rst)

